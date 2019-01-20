Саудівська Аравія і ОАЕ створюють спільну криптовалюту

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Сторони створюють свою криптовалюту для полегшення транскордонних платежів

Саудівська Аравія і Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) мають намір створити спільну криптовалюту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на еміратське агентство WAM.

Повідомляється, що сторони заявили про плани щодо криптовалюти на засіданні виконавчого комітету координаційної ради в Абу-Дабі. Також повідомляється, що цифрова валюта буде орієнтована на банки на експериментальному етапі для кращого розуміння наслідків технології блокчейн і полегшення транскордонних платежів.

Передбачається, що створення кріптовалюти буде сприяти встановленню технологічних стандартів, оцінці ризиків кібербезпеки і впливу єдиної валюти на грошово-кредитну політику.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Венесуела має намір експортувати нафту за криптовалюту.

У жовтні 2018 року повідомлялося, що український Мінфін планує вирішити питання щодо оподаткування операцій з криптовалютами. Як повідомляло РБК-Україна, три роки тому НБУ розглядав криптовалюту як грошовий сурогат, який не має забезпечення реальної вартості.