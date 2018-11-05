ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Саудовская Аравия направила следователей "замести следы" убийства журналиста

Новости » Происшествия    05.11.2018 - 21:16
Фото: Джамаль Хашкаджи (скриншот видео)
Фото: Джамаль Хашкаджи (скриншот видео)

Турция считает, что двое членов команды приехали в Стамбул с единственной целью - скрыть доказательства

Члены команды, которую Саудовская Аравия направила на помощь турецкой стороне для расследования смерти журналиста Джамаля Хашкаджи, работали на самом деле на уничтожение доказательств его умышленного убийства. Об этом в заявил высокопоставленный турецкий чиновник, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

Как он сообщил, двое экспертов из команды саудовских следователей в составе 11 человек, которые прибыли в Турцию через девять дней после убийства журналиста для совместного турецко-саудовского расследования, были заподозрены в запутывании доказательств.

Турция считает, что двое членов команды приехали в Стамбул с единственной целью - скрыть доказательства, прежде чем турецкой полиции разрешили обыскать саудовское консульство, где Хашкаджи убили 2 октября.

"Тот факт, что было отправлено команду по уничтожению доказательств свидетельствует о том, что высокие саудовские чиновники знали об убийстве Хашкаджи", - сообщил он.

Отметим, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приказ об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи был отдан высокопоставленным представителем правительства Саудовской Аравии.

Убийство Хашкаджи: саудовский прокурор провел переговоры с турецкой разведкой Убийство Хашкаджи: в МИД Франции заявили о возможных санкциях против Саудовской Аравии
Новости Украины Саудовская АравияжурналистыУбийство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь