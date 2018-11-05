Саудовская Аравия направила следователей "замести следы" убийства журналиста

Фото: Джамаль Хашкаджи (скриншот видео)

Турция считает, что двое членов команды приехали в Стамбул с единственной целью - скрыть доказательства

Члены команды, которую Саудовская Аравия направила на помощь турецкой стороне для расследования смерти журналиста Джамаля Хашкаджи, работали на самом деле на уничтожение доказательств его умышленного убийства. Об этом в заявил высокопоставленный турецкий чиновник, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

Как он сообщил, двое экспертов из команды саудовских следователей в составе 11 человек, которые прибыли в Турцию через девять дней после убийства журналиста для совместного турецко-саудовского расследования, были заподозрены в запутывании доказательств.

Турция считает, что двое членов команды приехали в Стамбул с единственной целью - скрыть доказательства, прежде чем турецкой полиции разрешили обыскать саудовское консульство, где Хашкаджи убили 2 октября.

"Тот факт, что было отправлено команду по уничтожению доказательств свидетельствует о том, что высокие саудовские чиновники знали об убийстве Хашкаджи", - сообщил он.

Отметим, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приказ об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи был отдан высокопоставленным представителем правительства Саудовской Аравии.