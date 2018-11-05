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Саудівська Аравія направила слідчих "замести сліди" вбивства журналіста

Новини » Надзвичайні події    05.11.2018 - 21:16
Фото: Джамаль Хашкаджи (скріншот відео)
Фото: Джамаль Хашкаджи (скріншот відео)

Туреччина вважає, що двоє членів команди приїхали в Стамбул з єдиною метою - приховати докази

Члени команди, яку Саудівська Аравія направила на допомогу турецькій стороні для розслідування смерті журналіста Джамаля Хашкаджі, працювали насправді на знищення доказів його умисного вбивства. Про це заявив високопоставлений турецький чиновник, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Як він повідомив, двоє експертів з команди саудівських слідчих у складі 11 осіб, які прибули в Туреччину через дев'ять днів після вбивства журналіста для спільного турецько-саудівського розслідування, були запідозрені в заплутуванні доказів.

Туреччина вважає, що двоє членів команди приїхали в Стамбул з єдиною метою - приховати докази, перш ніж турецької поліції дозволили обшукати саудівське консульство, де Хашкаджі вбили 2 жовтня.

"Той факт, що було відправлено команду по знищенню доказів свідчить про те, що високі саудівські чиновники знали про вбивство Хашкаджі", - повідомив він.

Відзначимо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що наказ про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи був відданий високопоставленим представником уряду Саудівської Аравії.

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