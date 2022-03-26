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Саудовская Аравия начала военную операцию против Йемена

Фото: город Ходейда (dw.com)
Автор: RBC.UA

В субботу, 26 марта, власти Саудовской Аравии объявили о начале военной операции против йеменских хуситов. Саудовские государственные сми заявили об атаках на столицу Йемена и портовый город Ходейда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Власти Саудовской Аравии объявили о начале военной операции на территории Йемена, чтобы остановить нападения на свои нефтяные объекты и защитить мировые источники энергии.

Йеменские хутисты заявили, что в пятницу они начали атаки на саудовские энергетические объекты. Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, заявила, что под удар попала станция распределения нефтепродуктов нефтяного гиганта Aramco в Джидде, что вызвало пожар в двух резервуарах, но жертв не было.

Коалиция заявила, что наносит авиаудары по столице Йемена Сане и портовому городу Ходейда, контролируемому хути.

Напомним, что Британия планирует закупить больше нефти в ОАЭ и Саудовской Аравии из-за санкций против России.

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Саудовская Аравия