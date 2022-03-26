Саудівська Аравія почала військову операцію проти Ємену

У суботу, 26 березня, влада Саудівської Аравії оголосила про початок військової операції проти Єменських хуситів. Саудівські державні ЗМІ заявили про атаки на столицю Ємену і портове місто Ходейда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Влада Саудівської Аравії оголосила про початок військової операції на території Ємену, щоб зупинити напади на свої нафтові об'єкти і захистити світові джерела енергії.

Єменські хутісти заявили, що в п'ятницю вони почали атаки на саудівські енергетичні об'єкти. Коаліція, очолювана Саудівською Аравією, заявила, що під удар потрапила станція розподілу нафтопродуктів нафтового гіганта Aramco в Джидді, що викликало пожежу в двох резервуарах, але жертв не було.

Коаліція заявила, що завдає авіаударів по столиці Ємену Сані і портовому місту Ходейда, контрольованому Хуті.