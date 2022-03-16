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Британия увеличит закупки в ОАЭ и Саудовской Аравии в связи с отказом от российской нефти

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Лондон, Среда 16 марта 2022 09:10
Британия увеличит закупки в ОАЭ и Саудовской Аравии в связи с отказом от российской нефти Фото: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду, 16 марта, посетит Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Визит состоится в рамках усилий по обеспечению дополнительных потоков нефти и усилению давления на президента России Владимира Путина после вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Поскольку Британия, как и большая часть Запада, столкнулась с резким ростом цен на энергоносители, Джонсон стремится побудить производителей увеличить производство и обеспечить другие поставки, чтобы попытаться помочь потребителям и снизить зависимость от российского импорта.

Премьер-министр встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Заидом в Объединенных Арабских Эмиратах, а затем отправится в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

"Великобритания создает международную коалицию, чтобы справиться с новой реальностью, с которой мы сталкиваемся. Мир должен отвыкнуть от российских углеводородов и избавить себя от зависимости нефти и газу Путина", - заявил Джонсон перед встречей.

По его словам, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты являются ключевыми международными партнерами в этих усилиях. "Мы будем работать с ними для обеспечения региональной безопасности, поддержки усилий по оказанию гуманитарной помощи и стабилизации мировых энергетических рынков в долгосрочной перспективе", - добавил он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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