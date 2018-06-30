Трамп заявляє про згоду Саудівської Аравії збільшити видобуток нафти

Трамп провів телефонну розмову з королем Саудівської Аравії

Глава США Дональд Трамп провів у суботу телефонну розмову з королем Саудівської Аравії Сальманом Аль Саудом, у ході якої попросив Саудівську Аравію збільшити видобуток нафти до 2 млн барелів і отримав на це згоду. Про це американський лідер повідомив у своєму Twitter.

"Тільки що переговорив з королем Саудівської Аравії Сальманом (Аль Саудом, - ред) і пояснив йому, що через кризу і перебої в Ірані і Венесуелі я прошу Саудівську Аравію збільшити видобуток нафти, можливо, до 2 млн барелів, щоб компенсувати втрати. Він погодився", - повідомив глава США.

Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference...Prices to high! He has agreed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2018

При цьому в офіційній заяві саудівської сторони відзначається, що телефонна розмова між Трампом і королем Сальманом Аль Саудом дійсно відбулася. У ході бесіди сторони визнали необхідність збереження стабільності на нафтовому ринку, проте в заяві нічого не сказано про згоду Саудівської Аравії збільшити видобуток нафти, про що Трамп повідомив у своєму Twitter.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада США просить Саудівську Аравію і деяких інших членів ОПЕК збільшити видобуток нафти на 1 млн барелів на день. Зазначалося, що Вашингтон звернувся до країн ОПЕК на тлі зростання вартості бареля до рекорду за останні три роки.