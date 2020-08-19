Саудовская Аравия допускает продление сделки ОПЕК+

Саудовская Аравия допускает возможность продления сделки Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) после 2022 года. Сейчас некоторые страны отстают от графика по сокращению добычи нефти.

Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, передает ТАСС.

По его словам, страны ОПЕК+ должны до конца сентября компенсировать отставание в графике.

"Это важно, что мы приступили к реализации согласованного графика компенсации недостающего сокращения добычи. Но мы должны оставить этот механизм в прошлом и завершить все планы по компенсации до конца сентября", - заявил он.

Отмечается, что в июле соглашение ОПЕК+ было исполнено на 95%. При этом ряд стран лишь частично выполнил свои условия - Габон (3%), Конго (54%), Экваториальная Гвинея (66%), Ирак и Нигерия (на 85% обе).

Напомним, в начале апреля участники ОПЕК+ согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.

Позже страны ОПЕК+ договорились увеличить объемы нефтедобычи, при этом к декабрю 2020 года они уменьшат сокращение нефтедобычи до 7,7 млн баррелей.