ua ru
Пт, 19 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Саудовская Аравия заявила о нейтралитете в отношении войны РФ против Украины

Новина українською →
Саудовская Аравия, Пятница 19 мая 2023 20:58
Саудовская Аравия заявила о нейтралитете в отношении войны РФ против Украины Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Саудовская Аравия заявила о нейтралитете войны России против Украины после сегодняшнего визита украинского президента Владимира Зеленского в Джидду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что страна официально придерживается нейтралитета в конфликте между Россией и Украиной. Это произошло после визита Зеленского в Джидду и его выступления на саммите Лиги арабских государств.

По словам министра, Саудовская Аравия выбрала "активный нейтралитет".

Визит Зеленского в Саудовскую Аравию

Напомним, сегодня, 19 мая, Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию и принял участие в саммите Лиги арабских государств. Также с ним прибыл лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Саудовская Аравия заявила о нейтралитете в отношении войны РФ против Украины

Фото: Наследный принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)

В ходе визита президент встретился с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. В ходе переговоров, среди прочего, они обсудили украинскую формулу мира.

Саудовская Аравия и война России против Украины

Министр иностранных дел Саудовской Аравии во время визита в Украину, который состоялся в феврале этого года, подписал документы о предоставлении помощи Украине.

Тогда было подписано два документа с пакетом пособия на 400 миллионов долларов. Начиная с марта этого года в Украину было отправлено не менее 5 самолетов с гуманитарной помощью.

Кроме того, Саудовская Аравия хочет быть посредником между Украиной и РФ, в частности, по вопросу обмена пленными.

В то же время, по данным западных СМИ, Саудовская Аравия несмотря на войну в Украину продолжала импортировать миллионы баррелей нефтепродуктов из России. Так, в марте этого года страна импортировала из РФ рекордное количество дизтоплива.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Саудовская Аравия
NEWS
Саммит без друзей и с союзником Путина. Что такое Лига арабских государств и зачем она Зеленскому
Саммит без друзей и с союзником Путина. Что такое Лига арабских государств и зачем она Зеленскому
DAILY
Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов