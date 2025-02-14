Саудівська Аравія висловила готовність прийняти зустріч Трампа та Путіна

"Королівство Саудівська Аравія високо оцінює телефонну розмову, яка відбулася між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним 12 лютого, а також оголошення про можливість проведення саміту за участю їх високоповажності двох президентів у Королівстві Саудівська Аравія", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що Королівство вітає проведення саміту в Саудівській Аравії та підтверджує свої постійні зусилля для досягнення тривалого миру між Росією та Україною.

Зазначається, що 3 березня 2022 року наслідний принц і прем’єр-міністр КСА Мухаммед бін Салман бін Абдульазіз під час телефонних розмов з Путіним та Зеленським "висловив готовність Королівства надати свої посередницькі послуги для досягнення політичного врегулювання кризи".

"Протягом останніх трьох років Королівство продовжувало ці зусилля, зокрема шляхом організації численних зустрічей з цього питання", - додали в МЗС.