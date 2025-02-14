Саудовская Аравия выразила готовность принять встречу Трампа и Путина

"Королевство Саудовская Аравия высоко оценивает телефонный разговор, который состоялся между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным 12 февраля, а также объявление о возможности проведения саммита с участием их достопочтенностей двух президентов в Королевстве Саудовская Аравия", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Королевство приветствует проведение саммита в Саудовской Аравии и подтверждает свои постоянные усилия для достижения длительного мира между Россией и Украиной.

Отмечается, что 3 марта 2022 года наследный принц и премьер-министр КСА Мухаммед бин Салман бин Абдульазиз во время телефонных разговоров с Путиным и Зеленским "выразил готовность Королевства предоставить свои посреднические услуги для достижения политического урегулирования кризиса".

"В течение последних трех лет Королевство продолжало эти усилия, в частности путем организации многочисленных встреч по этому вопросу", - добавили в МИД.