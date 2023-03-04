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Саудівська Аравія відправила 3 літаки гуманітарної допомоги Україні

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Субота 04 березня 2023 15:21
Саудівська Аравія відправила 3 літаки гуманітарної допомоги Україні Фото: Саудівська Аравія відправила 3 літаки гуманітарної допомоги Україні (t.me/ermaka2022)
Автор: Сергій Пишкін

В рамках програми на 100 млн доларів, Саудівська Аравія направила до України 3 літаки з гуманітарною допомогою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Серед допомоги:

  • 135 потужних генераторів від 20 до 400 кВт;
  • теплі ковдри;
  • засоби гігієни.

Гуманітарну допомогу розподілять в шести регіонах для реагування на нагальні потреби тисяч людей.

"‎Нагадаю, що меморандум про гуманітарну допомогу на 100 млн доларів був підписаний під час нещодавнього візиту міністра закордонних справ Королівства Саудівська Аравія Його Світлості Принца Фейсала бін Фархана Аль Сауда", - пише Єрмак.

Керівник Офісу президента привітав підтримку Саудівської Аравії Україні.

Фото: Саудівська Аравія відправила 3 літаки гуманітарної допомоги Україні (t.me/ermaka2022)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Корея нещодавно передала екскаватори для відбудови українського енергосектору після російських атак.

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