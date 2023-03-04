В рамках програми на 100 млн доларів, Саудівська Аравія направила до України 3 літаки з гуманітарною допомогою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Серед допомоги: 135 потужних генераторів від 20 до 400 кВт;

теплі ковдри;

засоби гігієни. Гуманітарну допомогу розподілять в шести регіонах для реагування на нагальні потреби тисяч людей. "‎Нагадаю, що меморандум про гуманітарну допомогу на 100 млн доларів був підписаний під час нещодавнього візиту міністра закордонних справ Королівства Саудівська Аравія Його Світлості Принца Фейсала бін Фархана Аль Сауда", - пише Єрмак. Керівник Офісу президента привітав підтримку Саудівської Аравії Україні. Фото: Саудівська Аравія відправила 3 літаки гуманітарної допомоги Україні (t.me/ermaka2022)