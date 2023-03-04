Саудовская Аравия отправила 3 самолета гуманитарной помощи Украине
В рамках программы на 100 млн долларов, Саудовская Аравия направила в Украину 3 самолета с гуманитарной помощью.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Среди помощи:
- 135 мощных генераторов от 20 до 400 кВт;
- теплые одеяла;
- средства гигиены
Гуманитарную помощь распределят в шести регионах для реагирования на неотложные нужды тысяч людей.
"Напомню, что меморандум о гуманитарной помощи на 100 млн долларов был подписан во время недавнего визита министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Его Светлости Принца Фейсала бин Фархана Аль Сауда", - пишет Ермак.
Глава Офиса президента приветствовал поддержку Саудовской Аравии Украины.
Фото: Саудовская Аравия отправила 3 самолета гуманитарной помощи Украине (t.me/ermaka2022)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Корея недавно передала экскаваторы для восстановления украинского энергосектора после российских атак.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.