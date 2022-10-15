Саудівська Аравія виділила для України 400 млн доларів гуманітарної допомоги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держагентство SPA.

Також президент подякував принцу за підтримку в ООН резолюції про невизнання анексії Росією окупованих територій України.

За даними видання, президент України Володимир Зеленський та наслідний принц і діючий прем'єр-міністр королівства Мухаммед бін Салман провели телефонну розмову. Зеленський привітав рішення Саудівської Аравії про виділення додаткового пакета гуманітарної допомоги на 400 млн доларів.

Вчора ми повідомляли, що Володимир Зеленський провів переговори з принцом Саудівської Аравії, під час яких вони домовилися співпрацювати у питанні звільнення українських полонених.

Нагадаємо, що у вересні за посередництва принца Саудівської Аравії з російського полону звільнили 10 іноземних бійців ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.