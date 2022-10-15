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Саудівська Аравія виділила для України 400 млн доларів гуманітарної допомоги

Фото: Саудівська Аравія надасть Україні 400 млн доларів гуманітарної допомоги (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Уряд Саудівської Аравії ухвалив рішення виділити для України пакет гуманітарної допомоги вартість 400 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держагентство SPA.

За даними видання, президент України Володимир Зеленський та наслідний принц і діючий прем'єр-міністр королівства Мухаммед бін Салман провели телефонну розмову. Зеленський привітав рішення Саудівської Аравії про виділення додаткового пакета гуманітарної допомоги на 400 млн доларів.

Також президент подякував принцу за підтримку в ООН резолюції про невизнання анексії Росією окупованих територій України.

Вчора ми повідомляли, що Володимир Зеленський провів переговори з принцом Саудівської Аравії, під час яких вони домовилися співпрацювати у питанні звільнення українських полонених.

Нагадаємо, що у вересні за посередництва принца Саудівської Аравії з російського полону звільнили 10 іноземних бійців ЗСУ.

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Гуманітарна допомогаСаудовская АравияВійна в Україні