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Саудовская Аравия и ОАЭ закупят оружие у США на миллиарды долларов

Вашингтон, Суббота 12 октября 2024 15:14
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Саудовская Аравия и ОАЭ закупят оружие у США на миллиарды долларов Фото: США продадут оружие Саудовской Аравии и ОАЭ на миллиарды долларов (army mil)
Автор: Наталья Юрченко

Государственный департамент США дал "зеленый свет" оборонным контрактам Саудовской Аравии и ОАЭ. Сумма сделок составляет миллиарды долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Управления военного сотрудничества Министерства обороны США.

Госдеп одобрил возможную продажу Саудовской Аравии 2503 противотанковых ракет с полуактивной головкой самонаведения AGM-114R3 Hellfire II, которые используются вертолетами AH-64A/D/E Apache.

Стоимость контракта составляет 655 млн долларов, исполнитель - компания Lockheed Martin.

Также США одобрили контракт на поставку 220 авиационных ракет AIM-9X Block 3 для истребителей F-15. Сумма сделки - 251 млн долларов, а выполнять заказ будет Raytheon.

Также Саудовская Аравия закупит у США 105-мм кумулятивные танковые снаряды M456, которые используются танками М60А3, и другие боеприпасы. Общая стоимость этого запроса составляет 139 млн долларов.

Госдеп США согласовал продажу Объединенным Арабским Эмиратам ракет ATACMS и снарядов GMLRS, а также связанных с ними систем на сумму 1,2 млрд долларов.

Напомним, ранее США разрешили продажу Германии около 600 ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Также сообщалось, что Румыния и Норвегия закупят у США ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 на сотни миллионов долларов.

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