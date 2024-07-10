Саудівська Аравія погрожувала G-7 продажем європейських боргів за конфіскацію активів Росії, - Bloomberg

На початку 2024 року Саудівська Аравія приватно натякнула, що може продати деякі європейські боргові авуари, якщо Велика сімка вирішить конфіскувати майже 300 мільярдів доларів із заморожених активів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними джерел агентства, саудівці особливо згадали борг, виданий французьким казначейством.

У травні та червні G-7 вивчала різні варіанти використання заморожених коштів російського центрального банку на користь України. Зрештою група вирішила не зачіпати самі активи, а використовувати отримані від них прибутки, попри те, що США та Велика Британія закликали союзників розглянути більш сміливі варіанти, включаючи конфіскацію. Деякі країни-члени ЄС були проти цієї ідеї, стурбовані тим, що вона може підірвати валюту.

Джерела Bloomberg кажуть, що позиція Саудівської Аравії, ймовірно, вплинула на негативне ставлення цих країн до конфіскації російських активів.

Водночас міністерство фінансів Саудівської Аравії у відповіді на запит агентства стверджує, що подібних погроз не було.

Проте, за словами одного зі співрозмовників журналістів, позиція Саудівської Аравії змінилася після того, як країни G-7 виступили з пропозицією, яка не передбачає експропріацію активів

За словами джерел, незрозуміло, чи діяла Саудівська Аравія з власних інтересів — побоюючись, що конфіскація створить прецедент, який у майбутньому може бути використаний проти інших країн — чи з солідарності з Росією.

Якими б не були мотиви, крок Саудівської Аравії підкреслює її зростаючий вплив на світовій арені та труднощі Великої сімки в отриманні підтримки України з боку так званих країн Глобального Півдня перед обличчям агресії Росії, вважає Bloomberg.

Рішення G-7 щодо активів РФ

На саміті в Італії в червні після місяців дискусій лідери G-7 погодили фінансову структуру, яка надасть Україні близько 50 мільярдів доларів нової допомоги. Сім країн-членів і Європейський Союз погодилися надати позики, які будуть погашені за рахунок прибутків, отриманих від заблокованих російських фондів на суму приблизно 260 мільярдів євро, більшість з яких знаходиться в Європі.

Очікується, що Україна отримуватиме від 3 до 5 мільярдів євро щорічно.