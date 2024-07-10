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Саудовская Аравия угрожала G-7 продажей европейских долгов за конфискацию активов России, - Bloomberg

Среда 10 июля 2024 02:08
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Саудовская Аравия угрожала G-7 продажей европейских долгов за конфискацию активов России, - Bloomberg Фото: Саммит лидеров G7 в Италии в июне 2024 (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В начале 2024 Саудовская Аравия частно намекнула, что может продать некоторые европейские долговые авуары, если Большая семерка решит конфисковать почти 300 миллиардов долларов из замороженных активов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников агентства, саудовцы особенно упомянули долг, выданный французским казначейством.

В мае и июне G-7 изучала разные варианты использования замороженных средств российского центрального банка в пользу Украины. В конце концов, группа решила не трогать сами активы, а использовать полученные от них доходы, несмотря на то, что США и Великобритания призывали союзников рассмотреть более смелые варианты, включая конфискацию. Некоторые страны-члены ЕС были против этой идеи, обеспокоенные тем, что она может подорвать валюту.

Источники Bloomberg говорят, что позиция Саудовской Аравии, возможно, повлияла на негативное отношение этих стран к конфискации российских активов.

В то же время, министерство финансов Саудовской Аравии в ответе на запрос агентства утверждает, что подобных угроз не было.

Однако, по словам одного из собеседников журналистов, позиция Саудовской Аравии изменилась после того, как страны G-7 выступили с предложением, не предусматривающим экспроприацию активов.

По словам источников, непонятно, действовала ли Саудовская Аравия в собственных интересах — опасаясь, что конфискация создаст прецедент, который в будущем может быть использован против других стран - или из солидарности с Россией.

Какими бы ни были мотивы, шаг Саудовской Аравии подчеркивает ее растущее влияние на мировой арене и трудности Большой семерки в получении поддержки Украины со стороны так называемых стран Глобального Юга перед лицом агрессии России, считает Bloomberg.

Решение G-7 по активам РФ

На саммите в Италии в июне после месяцев дискуссий лидеры G-7 согласовали финансовую структуру, которая предоставит Украине около 50 миллиардов долларов новой помощи. Семь стран-членов и Европейский Союз согласились предоставить ссуды, которые будут погашены за счет доходов, полученных от заблокированных российских фондов на сумму примерно 260 миллиардов евро, большинство из которых находятся в Европе.

Ожидается, что Украина будет получать от 3 до 5 миллиардов евро ежегодно.

По словам европейского комиссара по торговле Валдиса Домбровскиса, Украина вероятно получит первый транш по доходам от замороженных российских активов до конца лета . Его размер составит 1,5 млрд евро (1,6 млрд долларов).

Соединенные Штаты пока не определили сумму выплат Украине, которая будет произведена за счет доходов от замороженных активов России.

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G7 Саудовская Аравия
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