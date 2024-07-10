Саудовская Аравия угрожала G-7 продажей европейских долгов за конфискацию активов России, - Bloomberg
В начале 2024 Саудовская Аравия частно намекнула, что может продать некоторые европейские долговые авуары, если Большая семерка решит конфисковать почти 300 миллиардов долларов из замороженных активов России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным источников агентства, саудовцы особенно упомянули долг, выданный французским казначейством.
В мае и июне G-7 изучала разные варианты использования замороженных средств российского центрального банка в пользу Украины. В конце концов, группа решила не трогать сами активы, а использовать полученные от них доходы, несмотря на то, что США и Великобритания призывали союзников рассмотреть более смелые варианты, включая конфискацию. Некоторые страны-члены ЕС были против этой идеи, обеспокоенные тем, что она может подорвать валюту.
Источники Bloomberg говорят, что позиция Саудовской Аравии, возможно, повлияла на негативное отношение этих стран к конфискации российских активов.
В то же время, министерство финансов Саудовской Аравии в ответе на запрос агентства утверждает, что подобных угроз не было.
Однако, по словам одного из собеседников журналистов, позиция Саудовской Аравии изменилась после того, как страны G-7 выступили с предложением, не предусматривающим экспроприацию активов.
По словам источников, непонятно, действовала ли Саудовская Аравия в собственных интересах — опасаясь, что конфискация создаст прецедент, который в будущем может быть использован против других стран - или из солидарности с Россией.
Какими бы ни были мотивы, шаг Саудовской Аравии подчеркивает ее растущее влияние на мировой арене и трудности Большой семерки в получении поддержки Украины со стороны так называемых стран Глобального Юга перед лицом агрессии России, считает Bloomberg.
Решение G-7 по активам РФ
На саммите в Италии в июне после месяцев дискуссий лидеры G-7 согласовали финансовую структуру, которая предоставит Украине около 50 миллиардов долларов новой помощи. Семь стран-членов и Европейский Союз согласились предоставить ссуды, которые будут погашены за счет доходов, полученных от заблокированных российских фондов на сумму примерно 260 миллиардов евро, большинство из которых находятся в Европе.
Ожидается, что Украина будет получать от 3 до 5 миллиардов евро ежегодно.
По словам европейского комиссара по торговле Валдиса Домбровскиса, Украина вероятно получит первый транш по доходам от замороженных российских активов до конца лета . Его размер составит 1,5 млрд евро (1,6 млрд долларов).
Соединенные Штаты пока не определили сумму выплат Украине, которая будет произведена за счет доходов от замороженных активов России.
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