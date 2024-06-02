Саудівська Аравія не планує брати участь в саміті миру в Швейцарії, - ЗМІ

Саміт миру у Швейцарії

Україна разом зі Швейцарією організували Глобальний саміт миру, який пройде на швейцарському курорті Бюрґеншток у період 15-16 червня. На саміті очікується участь лідерів десятків країн з усього світу. Однак на цей саміт, який має стати установчим, не запрошена Росія, оскільки її присутність може заблокувати пошук рішень.

Росію, як заявляла українська влада, планують запросити на другий саміт миру, якщо вона висловить справжнє бажання припинити війну в рамках мирного плану, який буде напрацьований після першого саміту миру.

Через те, що Росії не буде в Швейцарії, саміт миру вирішили проігнорувати Китай та Бразилія. Ці країни вже офіційно оголосили про своє рішення. Як заявляв президент України Володимир Зеленський, деякі країни світу допомагають Росії зірвати саміт миру в Швейцарії.

Детальніше про саміт миру у Швейцарії - читайте в матеріалі за цим посиланням.

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