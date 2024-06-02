Саммит мира в Швейцарии

Украина вместе со Швейцарией организовали Глобальный саммит мира, который пройдет на швейцарском курорте Бюргеншток в период 15-16 июня. На саммите ожидается участие лидеров десятков стран по всему миру. Однако на саммит, который должен стать учредительным, не приглашена Россия, поскольку ее присутствие может заблокировать поиск решений.

Россию, как заявляли украинские власти, планируют пригласить на второй саммит мира, если она выразит настоящее желание прекратить войну в рамках мирного плана, который будет наработан после первого саммита мира.

Из-за того, что России не будет в Швейцарии, саммит мира решили проигнорировать Китай и Бразилия. Эти страны уже официально объявили о своем решении. Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, некоторые страны мира помогают России сорвать саммит мира в Швейцарии.

Подробнее о саммите мира в Швейцарии - читайте в материале по этой ссылке.

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