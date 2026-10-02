Саудівська Аравія планує атакувати хуситів, щоб деблокувати Червоне море, - ЗМІ

Саудити планують наступ на хуситів

Саудівська Аравія планує наступ проти підтримуваних Іраном бойовиків-хуситів у Ємені. Це може бути як наступ на узбережжі для забезпечення морського шляху в Червоному морі. Так і ширший наступ на кількох фронтах, повідомили Reuters регіональні та західні чиновники.

За словами шести осіб, обізнаних з підготовкою, операцію, яку очікується розпочати найближчими тижнями, очолять єменські наземні сили під наглядом Ер-Ріяда та за підтримки саудівської авіації.

Навряд чи саудівські союзники, такі як США та Європа, відіграватимуть пряму роль у бойових операціях, заявили анонімні джерела. Вони обмежаться розвідданними та оборонною допомогою.

Плани Саудівської Аравії

Ключова мета запланованого наступу - повернути захоплений хуситами контроль над протокою Баб-ель-Мандеб, пише видання.

За словами представників країн Перської затоки та Ємену, саудівці розглядають два можливі варіанти нападу:

вузько сфокусований напад на район навколо Баб-ель-Мандеба,

ширший наступ, який також включатиме інші атаки на кількох фронтах навколо Ємену, в губерніях Ель-Байда, Маріб, Таїз та Ель-Джауф.

За словами всіх чиновників, у наступі може бути мобілізовано понад 100000 єменських військових, залежно від масштабу.

Наступ під керівництвом Саудівської Аравії проти хуситів ознаменував би нову точку загострення в регіоні, вважає видання.

Одним з ключових питань королівства у розпочатті нового наступу в Ємені є захист своїх нафтових об'єктів та іншої інфраструктури від атак безпілотників та ракет хуситів.

Чи допоможуть союзники

За словами регіональних чиновників, Ер-Ріяд звернувся до кількох союзників за допомогою з оборонними системами.

За словами пакистанського чиновника, Пакистан розгорнув від 30000 до 40000 військовослужбовців для захисту сухопутних кордонів королівства та перехоплення безпілотників і ракет. Хоча Ісламабад не ухвалював жодного рішення про відправку військ до Ємену в бойових умовах, сказав чиновник.

Тим часом Франція оголосила, що направить оборонні системи та війська до Саудівської Аравії для захисту портового міста Янбу на Червоному морі.