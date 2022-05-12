Saudi Aramco обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире

Стоимость Apple, которая упала в ходе торгов недавно в США, сегодня составляет 2,37 трлн долларов.

Между тем акции и цены на энергоносители растут, поскольку инвесторы распродают акции ряда отраслей, опасаясь ухудшения экономической ситуации. Начиная с 4 января, акции компании Apple упали на 20% со 182,94 доллара.

В текущем году Aramco заявила о росте своих акций на 27%. В марте стало известно о том, что прибыль компании выросла за прошлый год более чем вдвое из-за стремительного повышения цен на нефть.