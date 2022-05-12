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Saudi Aramco обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире

Фото: Saudi Aramco обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире (GettyImages)
Автор: Сергей Пышкин

Обойдя Apple, нефтяная компания Saudi Aramco стала самой дорогой в мире. Ее стоимость составляет почти 2,43 трлн долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Стоимость Apple, которая упала в ходе торгов недавно в США, сегодня составляет 2,37 трлн долларов.

Между тем акции и цены на энергоносители растут, поскольку инвесторы распродают акции ряда отраслей, опасаясь ухудшения экономической ситуации. Начиная с 4 января, акции компании Apple упали на 20% со 182,94 доллара.

В текущем году Aramco заявила о росте своих акций на 27%. В марте стало известно о том, что прибыль компании выросла за прошлый год более чем вдвое из-за стремительного повышения цен на нефть.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным Morgan Stanley, полномасштабное вторжение России на территорию Украины сильно замедлило рост мировой экономики. Экономический рост в текущем году составит менее половины роста 2021 года.

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