Saudi Aramco обійшла Apple та стала найдорожчою компанією у світі

Вартість Apple, яка впала у ході торгів нещодавно у США, сьогодні становить 2,37 трлн доларів.

Тим часом акції та ціни на енергоносії зростають, оскільки інвестори розпродають акції низки галузей, побоюючись погіршення економічної ситуації. Починаючи з 4 січня, акції компанії Apple впали на 20% з 182,94 долара.

В поточному році Aramco заявила про зростання своїх акцій на 27%. В березні стало відомо про те, що прибуток компанії зріс за минулий рік більше ніж удвічі через стрімке підвищення цін на нафту.