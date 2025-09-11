ua en ru
"Вузьке вікно" для Європи: Швеція попереджає про загрозу нової війни з Росією

Четвер 11 вересня 2025 03:43
"Вузьке вікно" для Європи: Швеція попереджає про загрозу нової війни з Росією Фото: міністр оборони Швеції Пол Йонсон (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Європа має лише вузьке вікно можливостей для підготовки до нової війни на своєму вразливому північному кордоні з Росією.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

За його словами, загартовані в боях війська та оборонна промисловість, що працює у воєнному режимі, можуть дозволити Володимиру Путіну реалізувати обмежене вторгнення до Північно-Балтійського регіону впродовж двох-п’яти років.

На думку міністра, з огляду на те, що російський лідер демонструє готовність "іти на політичні та військові ризики", загроза існує для всієї Європи, а не лише для держав, які межують з 1400-мильною лінією кордону НАТО з Росією.

"Росія набирається досвіду на полі бою в Україні та навколо неї, особливо у сфері радіоелектронної боротьби, можливостей завдавати ударів на великі відстані, а також використання дронів", - сказав Йонсон на полях Празького оборонного саміту IISS.

Очільник шведського Міноборони додав, що Росія стрімко збільшує виробництво озброєнь і неодноразово демонструвала готовність іти на суттєві політичні та військові ризики.

"Тому надзвичайно важливо скористатися цим вікном можливостей, доки Росія загрузла в Україні, аби посилити північний фланг НАТО", - зазначив Йонсон.

Нагадаємо, веція терміново направила до Польщі додаткову партію літаків і систем ППО після вчорашнього нальоту російських ударних дронів через Україну та Білорусь.

Стокгольм не виключає передачу Україні літаків Gripen, але після завершення війни з РФ.

Крім того, Швеція готова взяти участь у розробці гарантій безпеки для України.

