UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Саркофаг Чорнобильської АЕС втратив основні функції після атаки Росії, - МАГАТЕ

Фото: Росія вдарила по саркофагу Чорнобильської АЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Новий саркофаг Чорнобильської АЕС більше не виконує своїх основних функцій, оскільки його пошкодив російський дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міжнародного агентства з атомної енергії.

У МАГАТЕ нагадали, що минулого тижня місія агентства завершила всебічну оцінку нового безпечного конфайнмента (NSC) (саркофага) на Чорнобильській АЕС після того, як у лютому цього року по ньому вдарив російський безпілотник.

Саркофаг являє собою масивну сталеву конструкцію, збудовану для запобігання викиду радіоактивних речовин із реактора, зруйнованого під час аварії 1986 року.

У результаті проведеної оцінки місія МАГАТЕ з'ясувала, що:

  • саркофаг "втратив свої основні функції безпеки", включно зі здатністю ізоляції;
  • несучі конструкції та системи моніторингу не зазнали постійних пошкоджень.

"Було проведено обмежені тимчасові ремонтні роботи на даху, проте своєчасне і комплексне відновлення залишається вкрай важливим для запобігання подальшій деградації та забезпечення довгострокової ядерної безпеки", - наголосив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

МАГАТЕ рекомендувало продовжити відновлення і посилення захисних конструкцій саркофага: впровадити контроль вологості, оновити програму моніторингу корозії і модернізувати автоматичну систему спостереження за станом укриття, побудованого над реактором після аварії.

Удар по саркофагу ЧАЕС

Нагадаємо, 14 лютого російські окупанти вдарили дроном по саркофагу зруйнованого четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС.

У результаті атаки укриття було фактично пробито. Але радіаційний фон після атаки залишався в нормі.

Більш детально про атаку - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
МАГАТЕРосійська ФедераціяЧАЕСВійна в УкраїніАтака дронів