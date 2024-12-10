У Саратовській області дрони атакували військовий аеродром

Як заявив глава регіону Роман Бусаргін, російська ППО нібито зупинила атаку безпілотників на військовий аеродром у Саратовській області.

За його словами, руйнувань і постраждалих "попередньо немає". Однак інших подробиць він не навів.

Варто зауважити, що російське Міністерство оборони не повідомляло про збиті безпілотники над Саратовською областю.

Аеродром "Енгельс" у Саратовській області

Варто нагадати, що у Саратовській області знаходиться аеродром "Енгельс" - саме з нього Росія підіймає літаки Ту-95 і Ту-160 для ракетних ударів по Україні.

Варто також зауважити, що днями ЗМІ писали про те, що Росія перекинула літаки Су на аеродром "Енгельс". Ймовірно для того, щоб вберегти їх від ударів, адже "Енгельс" знаходиться поза межами досяжності американських балістичних ракет ATACMS.

Не перші атаки у Саратовській області

На початку листопада ми писали про те, що у російському місті Саратов можливий "приліт". В місцевому аеропорту були введені тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків. Тоді губернатор Саратівської області Роман Бусаргін заявив про загрозу атаки дронів.

А за декілька днів до того джерела РБК-Україна повідомляли про те, що Головне управління розвідки Міноборони атакувало нафтопереробний завод у Саратові.