Саратовський НПЗ вдруге зупинив свою роботу через атаку безпілотників

Атаки безпілотників на нафтопереробні заводи Росії набирають системного характеру - лише за перші дні серпня зупинились одразу два великі підприємства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
Саратовський НПЗ компанії "Роснефть" зупинив переробку нафти з 2 серпня через пошкодження виробничих об'єктів і пожежі після атаки безпілотників.
За даними двох галузевих джерел Reuters, на заводі потужністю 7 мільйонів тонн на рік зупинили єдину установку первинної переробки нафти - АВТ-6, а сам завод припинив продажі палива на Санкт-Петербурзькій біржі. Ремонт, за оцінками, може зайняти 2-3 тижні.
Це вже друга атака на це підприємство - перша сталась 8 липня, і тоді заводу знадобився лише тиждень, щоб повернутись до роботи.
Того ж дня зупинку виробництва оголосив і Волгоградський НПЗ "Лукойлу" - одне з найбільших підприємств Росії, яке забезпечує 5% усієї нафтопереробки в країні.
Загалом протягом липня через атаки безпілотників у Росії зупинялись 8 нафтозаводів, включно з найбільшим в країні Омським НПЗ, а також Рязанським заводом і "Нижегороднефтеоргсинтезом". Через це загальні обсяги переробки нафти впали до 3,6 мільйона барелів на добу - це найнижчий показник з 2002 року, згідно з даними EA Analytics.
Нагадаємо, удари по нафтопереробній інфраструктурі Росії тривають системно. Уночі 4 серпня Сили оборони вдарили по великому НПЗ за 800 км від кордону - цілю став Сизранський завод у Самарській області, на території якого спалахнула масштабна пожежа.
До цього СБУ за одну ніч уразила відразу три НПЗ Росії на відстані майже 1600 км - цілями стали заводи в Башкортостані.
Ці удари є частиною ширшої кампанії: 25 червня Зеленський оголосив про старт 40-денної операції СБУ з примусу Росії до миру, і за цей час РБК-Україна зібрало повну хронологію ударів по військових, логістичних та паливно-енергетичних цілях Росії - від НПЗ до складів Wildberries.