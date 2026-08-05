Саратовський НПЗ вдруге зупинив свою роботу через атаку безпілотників

Саратовський НПЗ компанії "Роснефть" зупинив переробку нафти з 2 серпня через пошкодження виробничих об'єктів і пожежі після атаки безпілотників.

За даними двох галузевих джерел Reuters, на заводі потужністю 7 мільйонів тонн на рік зупинили єдину установку первинної переробки нафти - АВТ-6, а сам завод припинив продажі палива на Санкт-Петербурзькій біржі. Ремонт, за оцінками, може зайняти 2-3 тижні.

Це вже друга атака на це підприємство - перша сталась 8 липня, і тоді заводу знадобився лише тиждень, щоб повернутись до роботи.

Того ж дня зупинку виробництва оголосив і Волгоградський НПЗ "Лукойлу" - одне з найбільших підприємств Росії, яке забезпечує 5% усієї нафтопереробки в країні.

Загалом протягом липня через атаки безпілотників у Росії зупинялись 8 нафтозаводів, включно з найбільшим в країні Омським НПЗ, а також Рязанським заводом і "Нижегороднефтеоргсинтезом". Через це загальні обсяги переробки нафти впали до 3,6 мільйона барелів на добу - це найнижчий показник з 2002 року, згідно з даними EA Analytics.