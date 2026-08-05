Саратовский НПЗ второй раз остановил свою работу из-за атаки беспилотников

Атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы России приобретают системный характер - только за первые дни августа остановились сразу два крупных предприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
Саратовский НПЗ компании "Роснефть" остановил переработку нефти со 2 августа из-за повреждений производственных объектов и пожара после атаки беспилотников.
По данным двух отраслевых источников Reuters, на заводе мощностью 7 миллионов тонн в год остановили единую установку первичной переработки нефти - АВТ-6, а сам завод прекратил продажи топлива на Санкт-Петербургской бирже. Ремонт, по оценкам, может занять 2-3 недели.
Это уже вторая атака на это предприятие - первая произошла 8 июля, и тогда заводу понадобилась неделя, чтобы вернуться к работе.
В тот же день остановку производства объявил и Волгоградский НПЗ "ЛУКОЙЛ" - одно из крупнейших предприятий России, обеспечивающее 5% всей нефтепереработки в стране.
Всего в течение июля из-за атак беспилотников в России останавливались 8 нефтезаводов, включая крупнейший в стране Омский НПЗ, а также Рязанский завод и "Нижегороднефтеоргсинтез". Поэтому общие объемы переработки нефти упали до 3,6 миллиона баррелей в сутки - это самый низкий показатель с 2002 года, согласно данным EA Analytics.
Напомним, удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России продолжаются системно. Ночью 4 августа Силы обороны ударили по большому НПЗ в 800 км от границы - целью стал Сызранский завод в Самарской области, на территории которого вспыхнул масштабный пожар.
До этого СБУ за одну ночь поразила сразу три НПЗ России на расстоянии почти 1600 км - целями стали заводы в Башкортостане.
Эти удары являются частью более широкой кампании: 25 июня Зеленский объявил о старте 40-дневной операции СБУ по принуждению России к миру, и за это время РБК-Украина собрала полную хронологию ударов по военным, логистическим и топливно-энергетическим целям России - от НПЗ до складов Wildberries.