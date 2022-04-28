В Саратове упал военный вертолет: первые подробности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА Новости ".

Вертолет упал в районе Кумысной поляны, недалеко от кафе "Лазурное". Пока известно о двух погибших - бортмеханике и курсанте. Еще один человек, находившийся на борту выжил, он в шоковом состоянии, получил сильные ушибы.

"На территории Кумысной поляны произошло падение вертолета "Ансат", совершавшего учебный полет из пос. Соколовый. По предварительной информации экипаж покинул вертолет при помощи парашютов. Один пилот уже найден, он жив, его состояние уточняется", - написал мэр Саратова в Telegram.