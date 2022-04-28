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В Саратове упал военный вертолет: первые подробности

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Россия, Четверг 28 апреля 2022 15:52
В Саратове упал военный вертолет: первые подробности Фото: в Саратове упал военный вертолет (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

В Саратове (Россия) рухнул вертолет, выполнявший учебный полет. Предварительно, погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Вертолет упал в районе Кумысной поляны, недалеко от кафе "Лазурное". Пока известно о двух погибших - бортмеханике и курсанте. Еще один человек, находившийся на борту выжил, он в шоковом состоянии, получил сильные ушибы.

"На территории Кумысной поляны произошло падение вертолета "Ансат", совершавшего учебный полет из пос. Соколовый. По предварительной информации экипаж покинул вертолет при помощи парашютов. Один пилот уже найден, он жив, его состояние уточняется", - написал мэр Саратова в Telegram.

В Саратове упал военный вертолет: первые подробности

Напомним, в Польше в озеро упал вертолет с украинцами на борту, в результате чего пострадало несколько человек.

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