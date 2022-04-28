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У Саратові впав військовий гелікоптер

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Росія, Четвер 28 квітня 2022 15:52
У Саратові впав військовий гелікоптер Фото: у Саратові впав військовий гелікоптер (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

У Саратові (Росія) звалився гелікоптер, який виконував навчальний політ. Попередньо загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Вертоліт впав у районі Кумисної галявини, неподалік кафе "Лазурне". Поки що відомо про двох загиблих - бортмеханіка та курсанта. Ще одна людина, яка перебувала на борту, вижила, вона в шоковому стані, отримала сильні забої.

"На території Кумисної поляни сталося падіння вертольота "Ансат", який здійснював навчальний політ з сел. Соколовий. За попередньою інформацією, екіпаж залишив вертоліт за допомогою парашутів. Один пілот вже знайдений, він живий, його стан уточнюється", - написав мер Саратова в Telegram.

У Саратові впав військовий гелікоптер

Нагадаємо, в Польщі в озеро впав вертоліт з українцями на борту, внаслідок чого постраждало кілька людей.

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