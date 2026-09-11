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Саратов атакували дрони, після ударів горить НПЗ та склад OZON

04:17 11.09.2026 Пт
2 хв
Що відомо про атаку на Саратов?
aimg Едуард Ткач
Фото: губернатор підтвердив атаку в Саратові (Getty Images)

У ніч проти 11 вересня Саратовська область Росії опинилася під атакою дронов. В обласному центрі зафіксовано пожежі щонайменше на двох об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-пабліки.

Приблизно о 2-й ночі губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що від Міноборони РФ надійшла інформація про загрозу застосування безпілотників.

"Локально у місцях можливої загрози можуть працювати системи оповіщення. Усі екстрені служби приведені у повну готовність", - додав він.

При цьому вже з 02:30 у соцмережах масово з'явилися відео, на яких було видано масштабну пожежу. OSINT-паблік уточнювали, що внаслідок дронової атаки спалахнув місцевий нафтопереробний завод.

Ще через годину канали повідомили, що попередньо, крім НПЗ, виникла пожежа на логістичному хабі OZON.

Також зазначимо, що була інформація про вибухи в Енгельсі Саратовської області. Але чи було щось атаковано, поки незрозуміло. Жодних офіційних коментарів теж не було.

Оновлено о 4:30

Губернатор Бусаргін підтвердив, що внаслідок атаки дронів зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Інші атаки

Нагадаємо, у ніч на 8 вересня українські дрони теж атакували Саратов, а саме НПЗ. На тлі цього росіяни скаржилися на вибухи та пожежу, а губернатор регіону підтвердив ушкодження цивільної інфраструктури.

Також відзначимо, що Саратов вже не раз піддавався атаці, і наприклад починаючи з 2 серпня місцевий НПЗ вже вдруге зупиняв свою роботу.

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Валерій СаратовРосійська ФедераціяНПЗПожежа