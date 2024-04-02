Сапери знищили ФАБ-500, який РФ скинула на Донецьку області (фото)

"Піротехніки ДСНС Донеччини знешкодили авіабомбу ФАБ-500. Вибухонебезпечний предмет виявили на території сільськогосподарських угідь", - сказано у повідомленні.

Як розповіли в МВС, сапери знешкодили бомбу, транспортували її до місця ліквідації та знищили.

Фото: сапери знищили ФАБ-500, який РФ скинула на Донецьку області (t.me/mvs_ukraine)

ФАБ-500 - це розроблена в за часів СРСР 500-кілограмова авіаційна бомба загального призначення з фугасною боєголовкою, яку в основному використовують ПКС Росії. Оригінальна модель М-54 випущена в 1954 році. Бомба є некерованою і сумісна з більшістю моделей радянських літаків.

Саме таку бомбу російські окупанти у березні 2022 року скинули на 9-поверховий житловий будинок у Харкові з авіації. Тоді вона не розірвалася, пробила дах та залишилася на технічному поверсі.

Росія застосовую ФАБи

Зазначимо, що 2 лютого, російський літак "втратив" авіабомбу ФАБ-500 у тимчасово окупованому місті Зимогір'я Луганської області. Місцевих жителів евакуювали.

Окрім того, росіяни почали додавати до універсальних модулів планерування і корекції (УМПК) фугасних бомб (ФАБ) самоліквідатори. Це значно ускладнює їх знешкодження.

Раніше російська армія скинула на місто Куп'янськ 10 авіабомб ФАБ-250 та ФАБ-500 з керованими модулями планування та корекції. Дві з них не вибухнули тому їх ліквідували сапери.

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