В САП заявили о давлении со стороны НАБУ на КДКП

КДКП завтра рассмотрит жалобу Сытника на Холодницкого

Сотрудники Спецалізованої антикоррупционной прокуратуры (САП) написали письмо председателю Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) Виталию Грушковському о давлении на комиссию со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Генпрокуратуры. Письмо обнародовано на странице САП в Facebook.

Отмечается, что 26 июля 2018 года КДКП должен рассмотреть заключение члена комиссии Ковальчука А.М. по дисциплинарным жалобам директора НАБУ Артема Сытника и генерального прокурора Юрия Луценко относительно руководителя САП Назара Холодницкого. В частности, последнему был вынесен выговор. в то же время Сытник неоднократно заявлял, что требует рекомендаций к увольнению руководителя САП.

"Коллектив прокуроров САП не может воспринять это иначе, как давление - не столько на руководителя САП, сколько на каждого из нас", - говорится в письме.

Также коллектив САП призвал КДКП принять объективное решение относительно Холодницкого. Кроме того, прокуроры обратились ко всем "неравнодушным" воздержаться от незаконного влияния на комиссию.

"Уверяем комиссию в своей готовности предоставить исчерпывающие объяснения и лично на заседании комиссии подтвердить отсутствие какого-либо незаконного давления на нас со стороны руководителя САП", - указано в письме.

Напомним, директор НАБУ Артем Сытник 16 июля 2018 года направил в квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров возражения на заключение ее члена, который рекомендует ограничиться выговором несмотря на подтверждение оснований для увольнения Назара Холодницкого с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.