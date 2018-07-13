Холодницький заявив, що Ситник "повністю себе дискредитував"

Холодницький заявив, що все, що Ситник говорить це "чиста брехня і маніпуляція"

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник "повністю себе дискредитував". Про це Холодницький заявив в інтерв'ю виданню "Українські новини".

"Все, що Ситник говорить це чиста брехня і маніпуляція. Я не можу коментувати його брехливі заяви, оскільки він повністю себе дискредитував", - заявив Холодницький, коментуючи заяви Ситника про те, що кримінальні провадження гальмуються САП.

Нагадаємо, раніше Холодницький заявляв, що він не піде у відставку незважаючи на вимоги Ситника. Крім того, Холодницький заявив, що "налаштований на бій" і готовий працювати і в умовах конфлікту з НАБУ.

Відзначимо, раніше Ситник звинувачував Холодницького в тому, що він "зливає" інформацію про кримінальні справи фігурантам, зокрема у справі про завод "Краян".