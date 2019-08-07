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САП завершила расследование по делу Насалика

Новости » Политика    07.08.2019 - 22:12
САП завершила расследование по делу Насалика
Фото: Игорь Насалик (РБК-Украина)

Насалик не задекларировал 1,2 млн долларов

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершила досудебное расследование по делу министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, который не задекларировал 1,2 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

Как сообщается, по поручению прокуроров САП детективами НАБУ принято решение о завершении досудебного расследования и открытия материалов в уголовном производстве. 

"По поручению прокуроров САП детективами НАБУ принято решение о завершении досудебного расследования и открытия материалов в уголовном производстве по подозрению министра энергетики и угольной промышленности Украины в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины по факту внесения недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015-2018 годы", - говорится в сообщении.

Кроме того, после ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования будет решен вопрос о направлении указанного производства в суд.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 9 июля утром руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что прокуратура согласовала обвинение одному из министров и нескольким главам областных государственных администраций. По его словам, сейчас задача детективов - надлежащим образом вручить эти подозрения.

Кроме того, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины  сообщили о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику. 

 

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Новости Украины Игорь НасаликСАП
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