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САП завершила розслідування у справі Насалика

Новини » Політика    07.08.2019 - 22:12
САП завершила розслідування у справі Насалика
Фото: Ігор Насалик (РБК-Україна)

Насалик не задекларував 1,2 млн доларів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила досудове розслідування у справі міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика, який не задекларував 1,2 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП Facebook.

Як повідомляється, за дорученням прокурорів САП детективами НАБУ прийнято рішення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів у кримінальному провадженні.

"За дорученням прокурорів САП детективами НАБУ прийнято рішення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів у кримінальному провадженні за підозрою міністра енергетики та вугільної промисловості України у скоєнні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України за фактом внесення недостовірних відомостей в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2018 роки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, після ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування буде вирішено питання про направлення зазначеного виробництва в суд.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 9 липня вранці керівник САП Назар Холодницький заявив, що прокуратура погодила звинувачення одному з міністрів і кільком головам обласних державних адміністрацій. За його словами, зараз завдання детективів - належним чином вручити ці підозри.

Крім того, детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику.

 

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