САП завершила розслідування щодо судді, якого впіймали на хабарі в 4 тисячі доларів

За даними слідчих, представник однієї із сторін справи, яку розглядав суддя, передав йому хабар за ухвалення рішення про стягнення боргу на користь позивача.

Всього розмір хабаря становив 4 тисячі доларів США. Його передача була розділена на дві частини. Спочатку суддя отримав тисячу доларів, за прийняття рішення про витребування доказів у цій справі.

А у вересні цього року його було затримано під час отримання другої частини грошей.

Що передувало

Нагадаємо, що 27 вересня українські правоохоронці затримали суддю Броварського міського районного суду. Це сталося під час отримання хабаря у розмірі 3 тисяч доларів за "правильне вирішення питання" на судовому засіданні.

Усього підозрюваний вимагав 4 тисячі доларів.

Під час обшуків у судді вилучили розфасовані у різні конверти 15 600 доларів.

Вже 5 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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