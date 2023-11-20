САП завершила расследование в отношении судьи, которого поймали на взятке в 4 тысячи долларов

Следователи завершили расследование по делу судьи из Броваров, пойманного на получение взятки за сокрытие доказательств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
По данным следователей, представитель одной из сторон рассматриваемого судьей дела передал ему взятку за принятие решения о взыскании долга в пользу истца.
Всего размер взятки составил 4 тысячи долларов США. Его передача была разделена на две части. Сначала судья получил тысячу долларов за принятие решения о истребовании доказательств по этому делу.
А в сентябре этого года он был задержан во время получения второй части денег.
Напомним, 27 сентября украинские правоохранители задержали судью Броварского городского районного суда. Это произошло во время получения взятки в размере 3 тысячи долларов за "правильное решение вопроса" на судебном заседании.
Всего подозреваемый требовал 4 тысяч долларов.
Во время обысков у судьи изъяли расфасованные в разные конверты 15 600 долларов.
Уже 5 октября Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.