Дело в отношении сына Авакова закрывают, - НАБУ

Александра Авакова могут исключить из списка обвиняемых по "делу рюкзаков"

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрывает производство в отношении фигурантов так называемого "дела рюкзаков" Александра Авакова и бывшего замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В НАБУ отметили, что накануне прокурор САП Василий Кричун уведомил о том, что решил закрыть уголовное производство против Александра Авакова и Чеботаря. Также в бюро уточнили, что третий фигурант дела признался в мошенничестве и в конечном итоге он понесет наказание.

В то же время в НАБУ назвали такое решение непоследовательным, так как на сегодня подготовлен обвинительный акт по всем трем подозреваемым. Кроме того, в бюро считают странным, что производство против Александра Авакова и Чеботаря было закрыто на следующий день после того, как прокурор возобновил досудебное расследование по "делу рюкзаков".

Напомним, ранее НАБУ обнародовало детали расследования дела сына Авакова.

По данным следствия, в 2015 году Александр Аваков и Чеботарь организовали закупку рюкзаков для МВД Украины по цене, которая была существенно выше среднерыночной. Товар не был поставлен вовремя и не отвечал требованиям. В частности, МВД подписало договор на покупку рюкзаков по цене 2899 гривен за штуку, а общая сумма составила 14,5 млн гривен. По выводам экспертизы, стоимость поставленного рюкзака составляет 555 гривен.