Справу стосовно сина Авакова закривають, - НАБУ

Олександра Авакова можуть виключити зі списку обвинувачених у "справі рюкзаків"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) закриває провадження стосовно фігурантів так званого "справи рюкзаків" Олександра Авакова і колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Національне антикорупційне бюро України.

У НАБУ відзначили, що напередодні прокурор САП Василь Кричун повідомив про те, що вирішив закрити кримінальне провадження проти Олександра Авакова і Чеботаря. Також в бюро уточнили, що третій фігурант справи зізнався в шахрайстві і в кінцевому підсумку він понесе покарання.

У той же час в НАБУ назвали таке рішення непослідовним, так як на сьогодні підготовлено обвинувальний акт по всім трьом підозрюваним. Крім того, в бюро вважають дивним, що провадження проти Олександра Авакова і Чеботаря було закрито наступного дня після того, як прокурор відновив досудове розслідування у "справі рюкзаків".

Нагадаємо, раніше НАБУ оприлюднило деталі розслідування справи сина Авакова.

За даними слідства, в 2015 році Олександр Аваков і Чеботар організували закупівлю рюкзаків для МВС України за ціною, яка була істотно вище середньоринкової. Товар, не був поставлений вчасно і не відповідав вимогам. Зокрема, МВС підписало договір на покупку рюкзаків за ціною 2899 гривень за штуку, а загальна сума склала 14,5 млн гривень. За висновками експертизи, вартість поставленого рюкзака становить 555 гривень.