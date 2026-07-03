Тищенку просять арешт у справі про кол-центри, але з альтернативою застави

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВАКС .

"Просимо обрати йому (Миколі Тищенку - ред.) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Як альтернативу - визначити розмір застави у розмірі понад 19 млн гривень ", - заявив прокурор САП Сергій Подгорець.

3 липня Вищий антикорупційний суд обирає Тищенку запобіжний захід. САП просить для нардепа арешт з альтернативою застави.

Надалі він задекларував ці кошти як дохід, чим, на думку слідчих, умисно вніс до декларації завідомо неправдиві відомості .

Крім того, за даними слідства, Тищенко легалізував 12,6 млн гривень , оформивши фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною.

За вказану суму він нібито обіцяв "вирішити питання" щодо діяльності кол-центрів .

За версією слідства, у серпні 2023 року депутат, прикриваючись публічною "боротьбою" з мережею кол-центрів, вимагав 1 млн доларів у людини, яку вважав організатором такого бізнесу.

Напередодні НАБУ та САП повідомили Тищенку про підозру у вимаганні неправомірної вигоди, легалізації коштів і внесенні недостовірних відомостей до декларації .

Раніше РБК-Україна розповідало, як та коли нардепу Тищенку оголосили підозру у хабарі та відмиванні мільйонів.

Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Також ми писали, що внесено всю суму застави у розмірі 150 млн гривень за ексміністра енергетики Германа Галущенка.