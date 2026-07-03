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Тищенко просят арест по делу о колл-центрах, но с альтернативой залога

12:42 03.07.2026 Пт
2 мин
Прямо сейчас ВАКС избирает нардепу меру пресечения
aimg Юлия Капитонова
Тищенко просят арест по делу о колл-центрах, но с альтернативой залога Фото: Николай Тищенко, депутат ВРУ (rada.gov.ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

3 июля Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения народному депутату Украины Николаю Тищенко. САП добивается его ареста с альтернативой внесения залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВАКС.

Накануне НАБУ и САП сообщили Тищенко о подозрении в требовании неправомерной выгоды, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию.

По версии следствия, в августе 2023 года депутат, прикрываясь публичной "борьбой" с сетью колл-центров, требовал 1 млн долларов у человека, которого считал организатором такого бизнеса.

За указанную сумму он якобы обещал "решить вопрос" деятельности колл-центров.

Кроме того, по данным следствия, Тищенко легализовал 12,6 млн гривен, оформив фиктивный договор дарения средств с бывшей супругой.

В дальнейшем он задекларировал эти средства как доход, чем, по мнению следователей, умышленно внес в декларацию заведомо ложные сведения.

3 июля Высший антикоррупционный суд избирает Тищенко меру пресечения. САП просит для нардепа арест с альтернативой залогу.

"Просим избрать ему (Николаю Тищенко - ред.) меру пресечения в виде содержания под стражей. Как альтернативу - определить размер залога в размере более 19 млн гривен", - заявил прокурор САП Сергей Подгорец.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как и когда нардепу Тищенко объявили подозрение во взятке и отмывании миллионов.

Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины, ч. 2 ст. 209 УК Украины и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

Также мы писали, что внесена вся сумма залога в размере 150 млн гривен за экс-министра энергетики Германа Галущенко.

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