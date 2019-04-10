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САП сообщила о подозрении депутату облсовета

Новости » Общество    10.04.2019 - 14:47
САП сообщила о подозрении депутату облсовета
Фото: Назар Холодницкий (РБК-Украина)

В САП сообщили, что сейчас продолжается досудебное расследование

Руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницьким сообщено о подозрении депутату областного совета, уличенного в получении взятки в размере 5 тыс. долларов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу САП.

За взятку депутат обещал повлиять на сотрудников правоохранительных органов, чтобы они вернули предпринимателю изъятое ранее имущество. В САП сообщили, что сейчас продолжается досудебное расследование.

"Подозреваемому инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.369-2 УК Украины, а именно, получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в сочетании с вымогательством", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 апреля сотрудники Государственного бюро расследований совместно с полицейскими задержали депутата Киевского областного совета за получение взятки в размере 5 тыс. долларов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и Управлением защиты экономики Национальной полиции разоблачили на взятке в 10 тыс. долларов чиновника одной из районных прокуратур Одесской области.

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