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ГБР задержало депутата Киевоблсовета на взятке в 5 тыс. долларов

Новости » Происшествия    08.04.2019 - 21:25
ГБР задержало депутата Киевоблсовета на взятке в 5 тыс. долларов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чиновника задержали непосредственно при получении взятки

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с полицейскими задержали депутата Киевского областного совета за получение взятки в размере 5 тыс. долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как сообщается, депутат за 5 тыс. долларов обещал частному предпринимателю, используя свое служебное положение, повлиять на сотрудников правоохранительных органов в осуществлении предпринимательской деятельности, что касается заготовки деревообрабатывающей продукции.

Чиновника задержали непосредственно при получении взятки.

 

Следователями теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве осуществляется досудебное расследование по часть 3 статьи 369-2 Уголовное кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решение личности, уполномоченной на выполнение функций государства, соединенное с вымогательство такой выгоды).

Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой Киевской области совместно со Специализированной антикорупцийною прокуратурой.

 

Фото: Государственное бюро расследований

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и Управлением защиты экономики Национальной полиции разоблачили на взятке в 10 тыс. долларов чиновника одной из районных прокуратур Одесской области. 

Кроме того, в Киеве прокуратура совместно с СБУ задержала на вымогательстве и получении взятки бывшего и действующего должностных лиц КГГА. Злоумышленников задержали "на горячем" во время получения последнего транша неправомерной выгоды в размере 300 долларов. 

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