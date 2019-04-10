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САП повідомила про підозру депутату облради

Новини » Суспільство    10.04.2019 - 14:47
САП повідомила про підозру депутату облради
Фото: Назар Холодницкий (РБК-Україна)

У САП повідомили, що наразі триває досудове розслідування

Керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким повідомлено про підозру депутату обласної ради, викритому на одержанні хабара у розмірі 5 тис. доларів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу САП.

За хабар депутат обіцяв вплинути на співробітників правоохоронних органів, щоб вони повернули підприємцю вилучене раніше майно. У САП повідомили, що наразі триває досудове розслідування.

"Підозрюваному інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, а саме, одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, в поєднанні з вимаганням", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 квітня співробітники Державного бюро розслідувань спільно з поліцейськими затримали депутата Київської обласної ради за отримання хабара у розмірі 5 тис. доларів. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що співробітники СБУ спільно з прокуратурою та Управлінням захисту економіки Національної поліції викрили на хабарі в 10 тис. доларів чиновника однієї з районних прокуратур Одеської області.

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