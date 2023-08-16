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У САП розповіли, коли завершать слідство у справі екс-голови Верховного суду Князєва

Фото: керівник САП Олександр Клименко (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці мають завершити слідство у справі щодо хабаря колишньому голові Верховного суду України Всеволоду Князєву на початку осені 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника САП Олександра Клименка на брифінгу.

"Це кримінальне провадження дійсно перебуває на завершальній стадії. Я думаю, що на початку вересня місяця ми вже завершимо слідство в конкретно цьому епізоді, де повідомлено про підозру колишньому голові та його спільнику", - сказав він.

При цьому він зазначив, що досудове розслідування інших факти, які досліджуються в рамках кримінального провадження стосовно інших фактів корупції та інших осіб, триватиме.

Клименко також зазначив, що телефон Князєва вже розблокували. Він знаходиться у стінах НАБУ і детективи здійснюють його огляд.

При цьому, як повідомили детективи, телефон не буде доказом саме у цій справі. Проте він може бути використаний як доказ у інших провадженнях, пов'язаних з Верховним судом.

Справа Князєва

15 травня правоохоронці спіймали Князєва на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. А вже наступного дня пленум Верховного суду підтримав його дострокове припинення повноважень. Його також позбавили посади голови суду.

18 травня ВРП дала дозвіл на утримання під вартою Князєва, а вже ввечері його арештували з можливістю внесення застави у розмірі 107 млн гривень.

Після цього суд зменшив розмір застави Князєву, тепер він становить 75 млн гривень.

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