ua en ru
Вт, 12 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У САП розкрили статус Умєрова у розслідуваннях НАБУ

15:37 12.05.2026 Вт
1 хв
Йдеться про провадження щодо закупівель озброєння та безпілотників
aimg Марія Науменко
У САП розкрили статус Умєрова у розслідуваннях НАБУ Фото: секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров має статус свідка в межах окремого провадження НАБУ щодо закупівель дронів та озброєння.

Як повідомляє РБК-Україна, про це на брифінгу сказав голова САП Олександр Клименко.

Читайте також: Всі подробиці операції "Мідас" знають лише 2 людини, - голова САП

За словами Клименка, некоректно використовувати формулювання про те, що Умєров "фігурує" у справі.

"Загалом не правильно використовувати "фігурує". Дії конкретних осіб перевіряються, чи є склад злочину. От дії пана Умєрова перевірялися, він допитаний. На даний час має статус свідка в цьому конкретному кримінальному провадженні", - заявив голова САП.

Йдеться про окреме кримінальне провадження НАБУ, у межах якого розслідують закупівлі дронів та озброєння.

Інших подробиць щодо справи у САП наразі не розкрили.

Нагадаємо, керівники НАБУ та САП заявили, що деталі операції "Мідас" були максимально засекречені навіть усередині самих антикорупційних органів. За словами голови САП Олександра Клименка, різні епізоди розслідування вели окремі підрозділи детективів, які не мали повної картини операції.

Клименко наголосив, що всі подробиці були відомі лише йому та директору НАБУ Семену Кривоносу. У бюро також заявили, що розслідування у межах операції "Мідас" триває.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна САП НАБУ Рустем Умєров РНБО Корупція
Новини
Міндічу і Чернишову оголосили підозру у справі про "Династію"
Міндічу і Чернишову оголосили підозру у справі про "Династію"
Аналітика
Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай
Сергій Новіковредактор стрічки новин Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай