У САП розкрили статус Умєрова у розслідуваннях НАБУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров має статус свідка в межах окремого провадження НАБУ щодо закупівель дронів та озброєння.

Як повідомляє РБК-Україна , про це на брифінгу сказав голова САП Олександр Клименко.

За словами Клименка, некоректно використовувати формулювання про те, що Умєров "фігурує" у справі.

"Загалом не правильно використовувати "фігурує". Дії конкретних осіб перевіряються, чи є склад злочину. От дії пана Умєрова перевірялися, він допитаний. На даний час має статус свідка в цьому конкретному кримінальному провадженні", - заявив голова САП.

Йдеться про окреме кримінальне провадження НАБУ, у межах якого розслідують закупівлі дронів та озброєння.

Інших подробиць щодо справи у САП наразі не розкрили.