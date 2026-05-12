В САП раскрыли статус Умерова в расследованиях НАБУ
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров имеет статус свидетеля в рамках отдельного производства НАБУ по закупкам дронов и вооружения.
Как сообщает РБК-Украина, об этом на брифинге сказал глава САП Александр Клименко.
По словам Клименко, некорректно использовать формулировку о том, что Умеров "фигурирует" в деле.
"В целом не правильно использовать "фигурирует". Действия конкретных лиц проверяются, есть ли состав преступления. Вот действия господина Умерова проверялись, он допрошен. В настоящее время имеет статус свидетеля в этом конкретном уголовном производстве", - заявил глава САП.
Речь идет об отдельном уголовном производстве НАБУ, в рамках которого расследуют закупки дронов и вооружения.
Других подробностей по делу в САП пока не раскрыли.
Напомним, руководители НАБУ и САП заявили, что детали операции "Мидас" были максимально засекречены даже внутри самих антикоррупционных органов. По словам главы САП Александра Клименко, различные эпизоды расследования вели отдельные подразделения детективов, которые не имели полной картины операции.
Клименко подчеркнул, что все подробности были известны только ему и директору НАБУ Семену Кривоносу. В бюро также заявили, что расследование в рамках операции "Мидас" продолжается.