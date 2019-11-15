САП рассказала о результатах избрания мер пресечения в деле хищения кредита НБУ

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Антикоррупционный суд избрал меру пресечения для семи фигурантов

Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовала список фигурантов, которым была избрана мера пресечения в деле о хищении 1,2 миллиарда гривен кредита Нацбанка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

Так, Высший Антикоррупционный суд избрал меру пресечения для семи фигурантов:

15 ноября суд избрал бывшему первому заместителю председателя Нацбанка меру пресечения в виде залога в сумме 5 млн гривен . Кроме того, суд возложил на подозреваемого ряд процесальних обязательств;

. Кроме того, суд возложил на подозреваемого ряд процесальних обязательств; 13 ноября суд применил к директрисе компании, имущество которой передавалось под залог, меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в сумме более 1 млн 920 тысяч гривен ;

; 13 ноября 2019 года директору компании, которая осуществляла оценку недвижимости и связана с владельцами "Виэйби Банка", избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с 384,2 тыс. гривен залога;

залога; 13 ноября основателю фирмы, связанной с владельцами "Виэйби Банка", избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 576,3 тыс. гривен ;

; 13 ноября члену Совета НБУ избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста;

12 ноября избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 1 млн 156 тыс. гривен залога бывшему заместителю председателя правления "Виэйби банка";

залога бывшему заместителю председателя правления "Виэйби банка"; 12 ноября избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 15 млн 368 тыс. гривен залога бывший директору Генерального департамента банковского надзора НБУ.

Сообщается, что вопрос об обжаловании мер пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решений суда.

Как известно, в октябре 2014 года "VAB Банк" обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанку, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования, установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн несмотря 1,8 млрд грн, заявленных "VAB Банком". Тем не менее, зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, служебные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита сроком на два года. Кредит не вернули.