САП проверяет наличие российского паспорта у Онищенко

Антикоррупционные органы проверяют наличие российского гражданства у беглого бывшего нардепа Александра Онищенко. Об этом на комитете Рады по вопросам антикоррупционной политики заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, о наличии российского паспорта у Онищенко узнали из СМИ.

"Сейчас проверяем по своим каналам процессуальными, что у Онищенко все это время был российский паспорт", - отметил Холодницкий.

Отметим, вчера стало известно, что Онищенко просит политическое убежище в Германии.

Напомним, украинская сторона надеется, что Германия может экстрадировать Онищенко до мая.

Онищенко в конце ноября 2019 года по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины задержали в Германии. Он фигурирует в уголовном деле об организации так называемых "газовых схем" в бытность народным депутатом. В июле 2016 года Верховная рада сняла с него неприкосновенность и дала согласие на арест, однако Онищенко скрылся за границей.

В Украине его подозревают в том, что он руководил преступной организацией, участники которой получили более 1,6 млрд гривен от продажи природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей".