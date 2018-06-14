НАБУ начало расследование по возможным злоупотреблениям главы ФФУ Павелко

Расследование касается возможных злоупотреблений при выделении средств на строительство футбольных полей с искусственным покрытием

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование в отношении должностных лиц законодательной и исполнительной ветвей власти относительно возможных злоупотреблений при выделении средств на строительство футбольных полей с искусственным покрытием. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в обращениях общественных организаций и публикациях прессы относительно возможных злоупотреблений служебных лиц законодательной и исполнительной ветвей власти, подследственных НАБУ, при выделении средств и закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием", - говорится в сообщении

Как сообщает"Громадское" со ссылкой на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницького, расследование касается в частности Павелко.

Как отмечается, правоохранители расследуют дело по ст. 366-1 (Декларирование недостоверной информации), ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение), ч.2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"Отмечаем, что факт внесения сведений в ЕРДР никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны той или иной личности действительно имели место неправомерные действия. С целью установления объективных фактов и сбора доказательств и проводится досудебное расследование", - отметили в НАБУ.

В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в обращениях... Опубликовано НАБУ 14 июня 2018 г.

Напомним, ранее Павелко заявлял, что в суды начинают поступать обжалования решений по делу о махинации в украинском футболе.