НАБУ начало расследование по возможным злоупотреблениям главы ФФУ Павелко

Расследование касается возможных злоупотреблений при выделении средств на строительство футбольных полей с искусственным покрытием
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование в отношении должностных лиц законодательной и исполнительной ветвей власти относительно возможных злоупотреблений при выделении средств на строительство футбольных полей с искусственным покрытием. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.
"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в обращениях общественных организаций и публикациях прессы относительно возможных злоупотреблений служебных лиц законодательной и исполнительной ветвей власти, подследственных НАБУ, при выделении средств и закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием", - говорится в сообщении
Как сообщает"Громадское" со ссылкой на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницького, расследование касается в частности Павелко.
Как отмечается, правоохранители расследуют дело по ст. 366-1 (Декларирование недостоверной информации), ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение), ч.2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
"Отмечаем, что факт внесения сведений в ЕРДР никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны той или иной личности действительно имели место неправомерные действия. С целью установления объективных фактов и сбора доказательств и проводится досудебное расследование", - отметили в НАБУ.
В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в обращениях...Опубликовано НАБУ 14 июня 2018 г.
Напомним, ранее Павелко заявлял, что в суды начинают поступать обжалования решений по делу о махинации в украинском футболе.